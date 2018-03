Verspätungen auf Linie 16 und 18

Köln. In Köln ist es am frühen Abend zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Auto gekommen. Der Bahnverkehr der Linien 16 und 18 musste für rund eine Stunde gestoppt werden. Es kam zu Verspätungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.03.2018

Zwischen 16 und 17 Uhr fuhren die Linien 16 und 18 in Köln nicht. Grund dafür war ein Unfall, der sich an der Militärringstraße in Köln ereignet hatte. Laut der Kölner Polizei waren ein Auto und ein LKW zusammengestoßen. Daraufhin war das Auto auf einen Grünstreifen zum Stehen gekommen. Das Heck des Autos ragte dabei in das Gleisbett der Bahnen hinein.

Das Auto stieß beim Unfall zusätzlich gegen einen Ampelmast und beschädigte ihn. Laut Pressestelle der Kölner Stadtbetriebe (KVB) musste der Bahnverkehr für eine Stunde gestoppt werden. Um 17 Uhr fuhren die Bahnen wieder. Zwischenzeitlich kam es jedoch auf der Strecke zu Verspätungen.