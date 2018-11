Einatzbilanz

Köln. Beim Karnevalsauftakt in Köln ist am späten Sonntagabend eine Person von einem Zug der Deutschen Bahn erfasst worden. Die Rettungskräfte konnten beim Eintreffen an der Unfallstelle im Stadtteil Kalk nur noch den Tod der Person feststellen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.11.2018

Zum Start der Karnevalszeit hat es diesmal in Köln deutlich weniger Festnahmen gegeben als vor einem Jahr. Fünf waren es diesmal, rund 50 zum Karnevals-Beginn 2017. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr sei der Tag diesmal relativ ruhig verlaufen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. 14 Sexualdelikte wurden angezeigt, davon eine Vergewaltigung. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Rund 200 Meter hinter der Haltestelle Trimbornstraße hat ein Zug der Deutschen Bahn am Sonntagabend gegen 23 Uhr eine Person erfasst, die sich auf den Gleisen befand. Als die Rettungskräfte an der Unfallstelle in Köln-Kalk eintrafen, war das Unfallopfer bereits tot. Ob der Vorfall im Zusammenhang mit den Feiern zum Karnevalsauftakt steht und ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen.

Zudem stürzte am 11.11. in Köln ein 25-Jähriger aus einem Dachgeschoss auf der Zülpicher Straße. Wie die Feuerwehr mitteilte, fiel der junge Mann aus dem dritten Obergeschoss auf ein Vordach im Hinterhof. Er verletzte sich schwer und musste mit Maximalversorgung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Ein weiterer Einsatz erfolgte auf dem Kölner Heumarkt gegen 13.30 Uhr. Dort stürzte ein 22-Jähriger aus zwei Metern Höhe von einem Lagercontainer. Wie die Feuerwehr mitteilte, zog sich der jungen Mann dabei vermutlich eine Verletzung der Wirbelsäule zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch ein mobiles Ärzteteam ins Krankenhaus transportiert und schwebt nicht in Lebensgefahr.

Gegen 20 Uhr musste die Feuerwehr zu zwei schweren Verkehrsunfällen und einem Brand in der Innenstadt ausrücken. Bei den Unfällen gab es insgesamt acht überwiegend Leichtverletzte und eine mittelschwer verletzte Person. Der Brand erwies sich zwar nur als angebranntes Essen, jedoch musste sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt zur verrauchten Wohnung verschaffen, um eine schlafende Person in Sicherheit zu bringen.

Laut Bericht rückte der Rettungsdienst seit 7 Uhr am Sonntag zu 755 Einsätzen aus. Im vergangenen Jahr zählten die Einsatzkräfte im gleichen Zeitraum 1085 Einsätze. Nach Angaben der Kölner Feuerwehr ist dies nicht nur auf den Wochentag und das Wetter, sondern auch auf den Ausbau des Sanitätsdienstes mit zahlreichen Unfallhilfsstellen in den Kernveranstaltungsbereichen zurückzuführen.

Auch die Polizei zog am Abend eine erste Zwischenbilanz: Bis 20 Uhr mussten 130 Platzverweise erteilt und 33 Personen in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten nahmen etwa 70 Strafanzeigen auf, überwiegend wegen Körperverletzungsdelikten. Außerdem wurden Ermittlungsverfahren zu bislang sieben bekanntgewordenen Sexualstraftaten eingeleitet.

(Mit Material von dpa)