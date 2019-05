Im Fitnessstudio

31.05.2019 Köln. In einem Kölner Fitnessstudio ist es am Montagabend zu einer Messerstecherei gekommen. Dabei wurde ein 29 Jahre alter Mann schwer verletzt. Der Verdächtige hat sich nun der Polizei gestellt.

In einem Kölner Fitnessstudio ist ein 29 Jahre alter Mann am Montag durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sperrte das Gebäude des "McFit" im Stadtteil Bayenthal ab, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend sagte. „Wir ermitteln dort und befragen Zeugen.“ Die Identität des Täters war zunächst unbekannt. Er soll auf der Flucht sein.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat in einer Herrenumkleide des Studios. Zeugen hätten zwei Männer streiten hören. Die Auseinandersetzung sei schließlich eskaliert, und der Täter habe seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt. Das 29-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Dienstagvormittag war sein Zustand Ärzten zufolge stabil, so die Polizei.

Zeugen hätten berichtet, der Streit sei "aus vollkommen banalem Grund" entstanden, heißt es weiter. Eine Mordkommission der Kripo Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und bereits unmittelbar nach der Tat die ersten Zeugen vernommen. Jetzt haben die Ermittler einen 41-jährigen Tatverdächtigen identifiziert. Der Mann aus Wesseling erschien am Mittwochnachmittag in Begleitung seines Rechtsanwalts beim Kriminalkommissariat 11 im Kölner Polizeipräsidium. In seiner Vernehmung räumte er ein, an der Auseinandersetzung mit dem 29-jährigen Verletzten beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

(mit Material von dpa) (general-anzeiger-bonn.de)