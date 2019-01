10.01.2019

Judith Stapf wird bei der Gedenkstunde der Stadt Rheinbach an die Opfer des Nationalsozialismus am Sonntag, 27. Januar, ab 12.30 Uhr im Rathaus spielen. Schüler der Gesamtschule lesen aus dem Buch „Spiel mir das Lied vom Leben“. Im Frühjahr soll es Lesungen am Sankt-Joseph-Gymnasium, dem Städtischen Gymnasium und der Gesamtschule geben. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Die Veranstaltungen sollen nicht nur die Vergangenheit aufarbeiten. Es soll darum gehen, was man heute gegen fremdenfeindliche, ausgrenzende Tendenzen tun kann. Außerdem ist eine Veranstaltung mit dem ökumenischen Arbeitskreis angedacht.