Köln. Deutschlandweit kommt es am Montagmorgen durch Vandalismus zu Störungen im Bahnverkehr. Auch im Rheinland müssen Bahnfahrer mit Verspätungen und Umleitungen rechnen.

19.06.2017

Im Bahnverkehr ist es am Montag durch Vandalismus in mehreren Regionen zu Beeinträchtigungen gekommen. Im Großraum rund um Leipzig, Dresden und Chemnitz sowie in Halle (Saale) sei der Verkehr durch Störungen an Signalanlagen beeinträchtigt worden. Grund dafür seien Kabelbrände, die auf Fremdeinwirkung zurückzuführen seien. Betroffen seien der Fernverkehr, der Regional- und der S-Bahn-Verkehr.

Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilt, kommt es auch im Rheinland zu Störungen. Bahnfahrer müssten demnach mit Verspätungen oder kurzfristigen Umleitungen rechnen. Züge zwischen Köln und Düsseldorf würde eine Umleitung über Dormagen fahren, der RE5, der auch durch Bonn bis nach Koblenz fährt, ist allerdings nicht betroffen, twitterte die Bahn.

1/2 Bundesweit kommt es zu erheblichen Störungen im Bahnverkehr durch Vandalismusschäden. Bitte rechnet in NRW mit den ein oder anderen... — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) 19. Juni 2017

Beeinträchtigungen gab es nach Angaben einer Bahnsprecherin auch bei Hamburg und auf der Strecke zwischen Bochum und Dortmund. Auch diese wurden demnach durch Vandalismus und darauf folgende Signalstörungen verursacht. (afp/general-anzeiger-bonn.de)