Nahverkehr in Bonn und der Region

Die Fahrkartenpreise will der VRS um durchschnittlich 2,5 Prozent erhöhen.

Köln. Die Tickets für Busse und Bahnen in Bonn und der Region sollen steigen. Das hat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) am Freitag beschlossen. Die Fahrkarten werden in den nächsten beiden Jahren schrittweise teurer.

Die Tickets für Busse und Bahnen im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) werden steigen. Mit 27 zu neun Stimmen hat das die Verbandsversammlung am Freitag in Köln beschlossen. Die Abstimmung fand geheim statt. Vorgesehen ist, die Preise zum 1. Januar 2020 sowie zum 1. Januar 2021 um durchschnittlich 2,5 Prozent zu erhöhen. Betroffen davon sind nur die Zeitkarten (Abos) und nicht der Bartarif, also Einzelfahrscheine.

Weitere Berichterstattung folgt.