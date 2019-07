Toter und Verletzte

Bei dem Brand in dem Krankenhaus in Köln-Merheim ist mindestens ein Mensch gestorben.

31.07.2019 Köln. Ein Toter und mehrere Leichtverletzte sind die Bilanz eines schweren Brandes in der Lungenklinik Köln-Merheim. Wie die Polizei mitteilte, wird die Brandursache unklar bleiben.

Die Ursache des Kölner Klinikbrands mit einem Toten in der Nacht zum Montag bleibt unklar. Sie werde sich nicht ermitteln lassen, sagte am Mittwoch eine Polizeisprecherin. Ausschließen könne man einen technischen Defekt oder Fremdeinwirkung. Denkbar sei, dass der getötete Patient den Brand versehentlich selbst ausgelöst habe, doch das sei nur Spekulation. Die Obduktion habe keine Hinweise erbracht.

Neben dem Verstorbenen wurden bei dem Feuer im Krankenhaus Köln-Merheim mehrere Menschen leicht verletzt. Die Polizei war wegen der unübersichtlichen Lage zunächst von elf Verletzten ausgegangen, der Kliniksprecherin zufolge wurden nach ersten Untersuchungen jedoch nur bei vier Menschen leichte Verletzungen festgestellt. Unter anderem verletzte sich eine Krankenschwester leicht, als sie aus dem 1. Stock sprang, um sich zu retten. Eine unmittelbar nach dem Brand als vermisst geltende Patientin sei inzwischen gefunden worden.

Das Feuer war in einem Patientenzimmer auf einer Station für Infektionskrankheiten ausgebrochen und führte zu starker Rauchentwicklung in einem Flur mit weiteren angrenzenden Patientenzimmern. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben um 4.05 Uhr durch eine Brandmeldeanlage und das Personal alarmiert worden. Sie habe das Todesopfer in "einem völlig ausgebrannten Zimmer vorgefunden", so eine Mitteilung vom Montagmorgen. Die Identität blieb zunächst unklar, die Polizei ging aber davon aus, dass es sich um einen Patienten handelt. Gegen 5.30 Uhr war der Brand gelöscht.

"Alle Verletzten wurden in der Notaufnahme behandelt", so die Klinik-Sprecherin. Unter ihnen seien sowohl Klinikpersonal als auch Patienten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte nach dem Feuer den Brandschutz in deutschen Kliniken und Pflegeheimen als „nicht ausreichend“ kritisiert. (dpa)