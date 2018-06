Folgen des Unwetters

Das Unwetter hatte auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb am Airport Köln/Bonn.

Köln/Bonn. Am frühen Sonntagmorgen wurden 15 Flüge aufgrund des Unwetters nach Hannover umgeleitet. Es kommt außerdem zu Ausfällen und Verspätungen.

Von Sebastian Meltz, 10.06.2018

Das Unwetter, das in der Nacht vor allem den Rhein-Sieg-Kreis mit Überschwemmungen in Atem gehalten hat, führte auch am Flughafen Köln/Bonn zu betrieblichen Ausfällen, Verzögerungen und Umleitungen.

15 Flüge wurden am frühen Sonntagmorgen nach Hannover umgeleitet, einige Flüge musste gestrichen werden. Von wie vielen Ausfällen und Verspätungen die Reisenden betroffen waren, konnte ein Pressesprecher auf Anfrage des GA allerdings nicht genau sagen. Die umgeleiteten Flüge seien nachgeholt worden, inzwischen laufe der Betrieb am Flughafen wieder normal.

Ein Blick auf die aktuellen Abflüge und Landungen zeigt, dass es nach wie vor zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen kommt. Bei den betroffenen Fluggesellschaften verzögere sich durch die Auswirkungen des Unwetters möglicherweise nach wie vor der Ablauf, hieß es auf Nachfrage bei der Presseabteilung des Flughafens. Gegen Mittag waren etwa 30 Flüge betroffen.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter, aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnung.