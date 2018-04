Doppelt so viele Fälle wie im Vorjahr

Bonn/Region. In Köln gibt es derzeit ungewöhnlich viele Masernfälle. Das meldet das städtische Gesundheitsamt und rät dazu, Impfungen auffrischen zu lassen. In Bonn sind hingegen bisher keine Fälle bekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.04.2018

In Köln hat es in diesem Jahr bislang doppelt so viele Masernfälle gegeben wie im gleichen Zeitraum 2017. Laut dem städtischen Gesundheitsamt gingen seit Jahresbeginn 16 bestätigte Meldungen ein, allein sechs davon in der vergangenen Woche. Sie beträfen sowohl Erwachsene als auch Kinder, bei denen die Masern ausgebrochen seien.

Die Stadt weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass der Impfschutz ärztlich überprüft und gegebenenfalls aufgefrischt werden sollte. Ungeschützte Personen könnten sich über Tröpfcheninfektion sehr leicht mit den Masern anstecken, wenn Infizierte in der Nähe seien. Das Tückische daran: Masern sind schon fünf Tage vor Auftreten des typischen Hautausschlags ansteckend und noch vier Tage danach. Masern beginnen in der Regel mit plötzlichem, hohem Fiebe, Husten und Schnupfen. Innerhalb einiger Tage bildet sich dann im Gesicht und hinter den Ohren ein Ausschlag, der sich über den ganzen Körper ausbreitet.

Das Kölner Gesundheitsamt betont, dass die Masern keine harmlose Kinderkrankheit seien und zu ernsten Komplikationen führen können. Vor allem Erwachsenen, die keine Masernerkrankung durchgemacht haben, nur einmal oder gar nicht geimpft sind, wird dringend geraten, zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen durchführen zu lassen. Diese sind notwendig, um vollständig geschützt zu sein.

Dem Bonner Gesundheitsamt wurden aktuell keine Fälle von Masern gemeldet, teilte es auf GA-Anfrage mit. Auch im Rhein-Sieg-Kreis hat es laut Sprecherin Daniela Blumenthaler in diesem Jahr bisher keinen einzigen Masernfall gegeben.