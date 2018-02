Schranke und Mett gestohlen

20.02.2018 Neuss. Zwei ungewöhnliche Diebstähle haben sich am Wochenende in Neuss und Düren ereignet. Während in Neuss eine Bahnschranke gestohlen wurde, fehlten in Düren drei Kilogramm Mett.

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Notruf gewählt und von seinen Beobachtungen in der Neusser Innenstadt berichtet. Ein Mann laufe mit einem Schlagbaum unter dem Arm Richtung Bahnhof. Was zunächst nach einem Scherz klang, entpuppte sich als Realität.

Auf einem Gleis des Neusser Hauptbahnhofs trafen die eingesetzten Polizisten auf einen 29-jährigen Kaarster, der offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Im Arm hielt er eine rot-weiß lackierte Schranke. Er gab an, den Schlagbaum gefunden zu haben und ihn als Hochzeitsgeschenk verwenden zu wollen. Wo er den sperrigen Gegenstand gefunden hatte, wusste er nicht mehr. Kurzerhand stellten die Polizisten den Schlagbaum sicher.

Der junge Mann steht nun nicht nur ohne Geschenk da, er wird sich auch noch wegen Diebstahls und möglicherweise wegen Sachbeschädigung verantworten müssen. Inzwischen steht fest, dass der Schlagbaum ursprünglich an einem Parkplatz der Krefelder Straße angebracht war. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei im "Schranken-Fall" dauern an.

Drei Kilo Mett entwendet

Wie die Aachener Nachrichten berichteten, kam es am Wochenende in Düren zu einem weiteren ungewöhnlichen Diebstahl. Dort wurde ein Topf mit drei Kilogramm Mett geklaut. Wegen einer Feierlichkeit stand auf dem Parkplatz einer Gesamtschule in Mechernich ein Kühl-Anhänger.

Bei diesem wurde laut der Polizei zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, das Schloss aufgebrochen und der Currytopf mit dem Gehackten entwendet. Die Hintergründe dazu sind bislang unklar. (dpa)