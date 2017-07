Rettung erst im Morgengrauen

12.07.2017 Koblenz. Ein 20 Jahre alter Mann hat mehr als vier Stunden schwer verletzt in seinem Auto eingeklemmt auf seine Rettung warten müssen. In der Nacht sah niemand das Unfallfahrzeug in einer Heckengruppe.

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, kam der Fahrer, der nachts von Koblenz aus Richtung Trier unterwegs war, von der Straße ab und geriet in eine Baum- und Heckengruppe. Der Wagen blieb auf der Fahrerseite liegen. „Das Auto war sechs Meter von der Fahrbahn weg. Nachts konnte es keiner sehen“, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr befreite das Unfallopfer aus dem Auto, nachdem ein Lkw-Fahrer den Wagen gegen 6.40 Uhr entdeckt hatte. Der 20-Jährige, der im Kreis Mayen-Koblenz lebt, wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)