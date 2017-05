Much. Am Donnerstag kam es zu einem Zusammenstoß auf der Landstraße 312. Ein Beteiligter wurde verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.05.2017

Laut der Polizei war am vergangenen Donnerstagmorgen gegen 06.45 Uhr eine 47-jährige Windeckerin mit ihrem Toyota Yaris auf der Landstraße 312 von Ruppichteroth in Richtung Much unterwegs. An der Kreuzung mit der Landstraße 350 hielt sie kurz an und fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein, obwohl sich von rechts ein 20-Jähriger aus Reichshof in seinem Fiat näherte. Dieser machte von seinem Vorfahrtsrecht gebrauch und es kam zum Zusammenstoß.

Der Fiat wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen an der gegenüberliegenden Einmündung stehenden Toyota SUV geschoben. Diesen fuhr ein 63-Jähriger aus Much. Bei dem Unfall wurde der 20-Jährige im Fiat verletzt. Er musste im Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sein Auto wurde, wie auch der Toyota Yaris, abgeschleppt. Der Gesamtschaden wir auf rund 20.000 Euro geschätzt.