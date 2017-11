Fahndung der Polizei

KÖLN-WIDDERSDORF. Die Polizei sucht einen Mann, der verdächtigt wird, einen 21-Jährigen im Kölner Stadtteil Widdersdorf mit einer Rasierklinge attackiert und "nicht unerheblich" im Gesicht verletzt zu haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.11.2017

Ein 21-Jähriger ist am 15. September in Köln von einem bislang unbekannten Mann mit einer Rasierklinge attackiert und schwer im Gesicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stieg das Opfer zur Mittagszeit an der Haltestelle Weiden Zentrum in einen Bus der Linie 145, der Richtung Bocklemünd fuhr. Nachdem er im Bus Platz genommen hatte, sprachen ihn zwei Unbekannte an. Bei einem gewöhnlichen Gespräch blieb es aber nicht. Die Unbekannten provozierten und beleidigten den jungen Mann. Der 21-Jährige versuchte vergeblich, den Anfeindungen der Männer aus dem Weg zu gehen.

Dann stieg er an der Haltestelle Blaugasse aus dem Bus, doch die zwei Männer folgten ihm. Einer der Männer zog eine Rasierklinge hervor und schnitt damit dem 21-Jährigen über die linke Wange. Eine 15 Zentimeter lange Wunde klaffte auf dem Gesicht des Opfers. Die Unbekannten flüchteten daraufhin. Da die Polizei bislang die beiden Angreifer nicht identifizieren konnte, wurde am Dienstag auf richterlichen Beschluss eine Foto des Verdächtigen aus der Überwachungskamera im Bus veröffentlicht.

Foto: Polizei Köln Mit diesem Bild einer Überwachungskamera sucht die Kölner Polizei den Verdächtigen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.