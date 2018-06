Der Angriff ereignete sich am Donnerstagnachmittag an der Haltestelle "Venloer Straße/Gürtel".

Köln. Ein 42-jähriger Mann wurde in Köln-Ehrenfeld von einem Unbekannten ins U-Bahn-Gleisbett gestoßen und dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.06.2018

Am Donnerstag, kurz vor 16 Uhr, wurde ein 42-Jähriger von einem Unbekannten an der Haltestelle "Venloer Straße/Gürtel" auf dem Bahnsteig in Richtung Innenstadt vom Gleis gestoßen. Der mutmaßliche Täter kam dem Mann laut Mitteilung der Polizei schnellen Schrittes entgegen und stieß ihn mit seinem ganzen Körpergewicht auf die Gleisanlage. Daraufhin flüchtete er aus der U-Bahn-Station. Ein 21-jähriger Zeuge half dem am Knie Verletzten auf.

Nach ersten Ermittlungen soll sich der Unbekannte vor der Tat mit einer Frau auf dem Bahnsteig in Höhe der Treppe gestritten haben. Anschließend soll der Täter bereits erfolglos versucht haben, einen anderen Passanten durch Anrempeln zum Gleis zu schubsen.

Der mutmaßliche Täter ist 1,85 bis 1,90 Meter groß und hat eine schlanke, trainierte Statur. Er hat laut Polizei ein westeuropäisches Aussehen, kurze dunkelblonde Haare und einen Bart. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes T-Shirt, eine dunkle, knielange Hose, eine Kappe und führte eine Umhängetasche mit.

Insbesondere sucht die Polizei die Frau, mit der sich der Täter vermutlich gestritten hatte und den zuvor angerempelten Mann.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.