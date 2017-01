12.01.2017 KÖLN. Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend einen Bus der Linie 132 auf der Bonner Straße in Köln beschossen. Die Polizei sucht Zeugen.

Aufgeschreckt durch einen lauten Knall im Heckbereich, hielt ein 53 Jahre alter Fahrer der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) gegen 23 Uhr seinen Bus der Linie 132 in Höhe des Bayenthalgürtels an. Als er sich seinen Gelenkbus in der Folge genauer ansah, stellte er zwei Beschädigungen an einer Scheibe fest und alarmierte die Polizei.

Die Beamten stellten im Innenraum des Busses eine Metallkugel sicher. Fünf Fahrgäste befanden sich zur Tatzeit im Bus, verletzt wurde niemand. Auch an einem Bagger, der auf einer nahegelegenen Baustelle stand, fand sich an einer Scheibe ein mutmaßliches Einschussloch. Zur Spurensicherung zog die Polizei den Erkennungsdienst hinzu. Ob ein Zusammenhang zwischen den Beschädigungen besteht, wird nun durch die Beamten geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Kölner Polizei zu melden. (ga)