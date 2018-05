Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Ein unbekannter Täter hatte am 7. Mai ein Sonnenstudio in Köln-Eil überfallen und Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht nun nach dem Mann und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.05.2018

Nach einem Raubüberfall auf ein Sonnenstudio im Kölner Stadtteil Eil fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach dem flüchtigen Täter. Der Unbekannte hatte am Montagabend, 7. Mai, eine Angestellte (18) mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet.

Der Maskierte betrat gegen 20.30 Uhr das Ladenlokal in der Bergerstraße und ging direkt hinter die Theke. Er richtete ein Messer auf die 18-Jährige, die gerade die Tageseinnahmen zählte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Er entnahm selbständig das Zählbrett mit Kleingeld und Scheine im Wert von etwa 300 Euro aus der Kassenschublade und flüchtete zu Fuß vom Tatort. Nach Zeugenangaben entledigte sich der Täter anschließend in Tatortnähe seiner Hose und des Messers und packte die Beute in einen anderes Behältnis um.

Hinweise nimmt die Polizei in Köln unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail entgegen.