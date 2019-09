Polizei bittet um Hinweise

Eine Mitarbeiterin des Cafés "Jakubowski" auf der Mülheimer Freiheit in Köln ist überfallen worden. (Symbolfoto)

Köln. Im Café "Jakubowski" auf der Mülheimer Freiheit in Köln ist es am Donnerstagmorgen zu einem Überfall gekommen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung.

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen eine Mitarbeiterin eines Cafés in Köln ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, soll er gegen 8 Uhr das "Jakubowski" auf der Mülheimer Freiheit betreten, die 47-Jährige am Oberarm gepackt und beiseite geschoben haben.

Der Täter konnte ein Mobiltelefon erbeuten. Danach flüchtete er über die Buchheimer Straße in die Formesstraße, wo die Angestellte ihn dann aus den Augen verlor.

Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten. Er soll etwa 50 Jahre alt sein und eine schlanke Statur, kurz gewelltes grau/schwarzes Haar, einen Dreitagebart und ein auffällig faltiges Gesicht haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221/2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.