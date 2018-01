Verzögerungen im Bahnverkehr

Bornheim-Sechtem. An einem Bahnübergang in Bornheim sorgt ein Fall von Vandalismus aktuell für Verspätungen auf der Linie des RE5. Die Deutsche Bahn spricht von „blinder Zerstörungswut“.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.01.2018

Unbekannte haben am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr an einem Bahnübergang zwischen Sechtem und Bornheim Spuren der Verwüstung hinterlassen. Unter anderem seien mehrere Kabelschränke und ein Achszählgerät mutwillig und „mit stumpfer Gewalt“ demoliert worden. Ein Sprecher der Deutschen Bahn attestierte den Verursachern „blinde Zerstörungswut“. In beiden Fahrtrichtungen der Regionalexpress-Linie 5 sei bis zum Nachmittag mit 15 bis 20-minütigen Verspätungen zu rechnen.

Trotz regelmäßiger Kontrollgänge von Bahn-Personal und Bundespolizei sei es nicht das erste Mal, dass der etwa 50 Meter lange Streckenabschnitt an dem Bahnübergang am Bannweg in Bornheim zur Zielscheibe wird. Meistens sind Buntmetalldiebstähle die Ursache für Schäden an Bahnanlagen. Organisierte Banden stehlen immer wieder Metallteile von Bahnanlagen und haben es vor allem auf Materialien wie Kupfer, Aluminium und Bronze abgesehen.

Die Deutsche Bahn weist ausdrücklich darauf hin, dass sich Personen im Gleis in akuter Lebensgefahr befinden und unverzüglich der Polizei gemeldet werden sollten.