Vorfall in in Andernach

Andernach. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind zwei junge Männer in der Rheinstraße in Andernach von einer unbekannten männlichen Personengruppe angegriffen und verletzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.12.2018

Gegen 3 Uhr am Samstagmorgen waren zwei junge Männer in der Rheinstraße unterwegs, als sie von Unbekannten Männern plötzlich attackiert wurden und durch Schläge und Tritte am Boden liegend im Gesichtsbereich verletzt worden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Andernach unter der Telefonnummer 02632/9210 oder per Mail an piandernach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.