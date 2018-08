Frau in Köln ausgeraubt

Köln. Drei Männer sollen eine 56-jährige Frau am Montag in Köln eine Treppe hinuntergestoßen und ausgeraubt haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Von Sebastian Meltz, 21.08.2018

Unbekannte haben Am Montag eine 56-jährige Frau auf dem Wiener Platz in Köln-Mülheim ausgeraubt. Das teilte die Kölner Polizei am Dienstag mit. Wie die 56-Jährige der Polizei mitgeteilt haben soll, schubsten drei Männer sie ein paar Stufen hinunter und zogen ihr die Umhängetasche von der Schulter, als sie am Boden lag.

Die Frau war den Angaben der Polizei zufolge gegen 12.30 Uhr zu Fuß von der Genovevastraße in Richtung Wiener Platz unterwegs. „Plötzlich schubsten mich drei junge, schlanke Männer mit dunklerem Teint so stark, dass ich einige Stufen hinunter fiel“, so die Aussage des Opfers.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per Email entgegen.