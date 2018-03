Polizei sucht Zeugen

Köln. Am frühen Samstagmorgen haben Unbekannte in Köln Bilderstöckchen einen Geldautomaten gesprengt. Ein Anwohner hat den lauten Knall gehört und die Polizei alarmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.03.2018

Um kurz nach vier Uhr am frühen Samstagmorgen hat ein 61-jähriger Anwohner nahe der Robert-Perthel-Straße in Köln Bilderstöckchen einen lauten Knall gehört und daraufhin die Polizei alarmiert. Laut Angabe der Polizei haben bislang unbekannte Täter, einen Geldautomaten an einem Hoteleingang zunächst aufgebrochen und anschließend mit einem Gasgemisch gesprengt. Die Explosion hat mehrere Fensterscheiben am Gebäude zersplittert und ein parkendes Fahrzeug stark beschädigt.

Am Tatort haben die Beamten Einbruchswerkzeug und Geldscheine gefunden. Die Unbekannten haben fliehen können, die Polizei fahndet nun nach ihnen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.