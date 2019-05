Polizei sucht Zeugen

KÖLN. Die Kölner Polizei ermittelt im Falle eines sexuellen Übergriffs am Mittwochabend. Mehrere Männer sollen eine Frau überfallen und sexuell bedrängt haben. Die Ermittler suchen Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2019

Bislang unbekannte Täter sollen am späten Mittwochabend eine Kölnerin überfallen und sexuell bedrängt haben. Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, war die Geschädigte gegen 23 Uhr an der Zülpicher Straße entlang stadtauswärts gegangen. Im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Zülpicher Straße/Universitätsstraße soll ein etwa 35-jähriger und etwa 1,80 Meter großer Glatzenträger sie angesprochen. Die Frau war nicht an einem Gespräch interessiert und bat den Mann, sie in Ruhe zu lassen. Das tat dieser zunächst auch und entfernte sich.

Die Kölnerin setzte nun ihren Weg fort, überquerte die Universitätsstraße und ging an der Kerpener Straße entlang weiterhin stadtauswärts. Überraschend, so die Polizei in ihrer Mitteilung, näherte sich der Frau nun wieder der Unbekannte - nun in Begleitung weiterer Männer. An der Kerpener Straße soll es dann auch zu einem sexuellen Übergriff der Männer gekommen sein, weitere Details dazu nannte die Polizei nicht.

Nach Angaben der Polizei beschreibt die betroffene Frau den Akzent der Täter als türkisch oder arabisch. Der Haupttäter sei mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen.

Die Kölnerin konnte letztlich einen der Täter zu Boden stoßen und mit leichten Verletzungen fliehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen und den Angreifern machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.