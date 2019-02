Überfall in Köln

Köln. Zwei derzeit noch Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen einen Kölner in der Innenstadt geschlagen und beraubt. Die Polizei Köln sucht nun Zeugen des Überfalls.

Von Michael Wrobel, 03.02.2019

Ausgeraubt und geschlagen wurde am Samstagfrüh ein 29 Jahre alter Mann in der Innenstadt von Köln. Gegen 5.15 Uhr hatte der Kölner eine Gaststätte an der Schaafenstraße verlassen. "Mir kamen zwei arabisch aussehende Männer entgegen. Die haben mich sofort angerempelt" erklärte der Geschädigte wenig später gegenüber hinzugerufenen Polizisten.

Einer der Täter soll dem Kölner dann vor die Brust gestoßen und ihm das Handy aus der Hand gerissen haben. Mit dem erbeuteten Smartphone flüchteten die beiden Täter in Richtung der Zülpicher Straße.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Überfalls. Ein Täter ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und ungefähr 1,60 Meter groß. Er hat auffallend lockige Haare. Zur Tatzeit war er nach Angaben eines Zeugen mit einer hellen Jeans und einer dunkelgrauen Jacke bekleidet. Sein Komplize soll ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt sein. Er ist 1,80 Meter groß und trug eine dunkle Jeanshose und eine schwarze Jacke mit Kapuze.

Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Schaafenstraße aufgehalten haben, verdächtige Feststellungen gemacht oder Personen beobachtet haben, auf die die Beschreibung passen könnte, sollen sich an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de wenden.