Kölner Polizei ermittelt

Köln. Erneut hat es in Köln eine Schießerei gegeben: Derzeit noch Unbekannte haben am Freitagabend in Köln-Buchheim mehr als ein Dutzend Schüsse abgefeuert. Ziel des Angriffs war ein Spielsalon.

Von Michael Wrobel, 06.01.2019

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Sonntag mitteilten, feuerten am Freitagabend gegen 22.25 Uhr ein oder mehrere Täter mehrere Schüsse auf einen Spielsalon an der Johannes-Stumpf-Straße ab. Die Projektile schlugen in die Fassade und die Außenverglasung des Spielsalons ein. Einige Geschosse durchschlugen die Glasscheiben.

Kriminalbeamte fanden auf der Straße diverse Patronenhülsen. Die Spurensicherung ergab, dass die abgefeuerten Projektile zwischen Knie- und Kopfhöhe in dem Gebäude eingeschlagen waren.

Obwohl sich in dem Spielsalon nach ersten Ermittlungen zur Tatzeit 15 bis 20 Gäste aufhielten, wurde nach derzeitigem Sachstand niemand verletzt.

Alarmierte Polizisten trafen am Einsatzort rund 20 Menschen an. Die Beamten stellten von allen Anwesenden die Personalien fest und durchsuchten sie. Dabei fanden die Uniformierten keine Waffen oder sonstige verbotene Gegenstände.

Zudem überprüften die Einsatzkräfte die Fahrzeuge dieses Personenkreises. In einem Auto fanden die Polizisten einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker und beschlagnahmten den verbotenen Gegenstand. Gegen den Eigentümer leiteten sie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Die Kripo Köln ermittelt zu der Tat bereits in alle Richtungen. Dazu gehört auch die Prüfung, ob dieser Fall mit der Schussabgabe von Freitagnachmittag in der Kölner Innenstadt in Zusammenhang stehen könnte. Bei diesem Vorfall hatte die Kölner Polizei einen 29-Jährigen noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen. Der Mann musste sich bereits vor einem Richter verantworten, der ihn in Untersuchungshaft schickte.