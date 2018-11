"Sundown Beach" in Köln

Köln. Am Sonntagabend haben Unbekannte das Restaurant-Häuschen des Beachclubs "Sundown Beach" angezündet. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.11.2018

Zwei bislang Unbekannte haben am Sonntagabend das Restaurant-Häuschen des Beachclubs "Sundown Beach" niedergebrannt. Nach Angabe der Polizei sollen Anwohner nahe der Straße Am Baggerfeld zwei schwarz gekleidete Personen beobachtet haben, die gegen 20 Uhr vom Badesee kommend in Richtung Esch rannten.

Die Anwohner bemerkten kurz danach den Brand am Badesee und alarmierten die Feuerwehr. Das Restaurant-Häuschen wurde durch die Brandstiftung völlig zerstört. Die Kriminalpolizei Köln sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Verdächtigen machen können. Die Unbekannten sollen nach Zeugenangabe etwa 1,75 Meter groß sein, hatten schwarze Handschuhe an und die Kapuzen übergezogen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0221 / 2290 und per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.