Polizei ermittelt in Weilerswist

Unbekannte sind in das Haus in Weilerswist eingebrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.05.2019

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in das Einfamlienhaus in Weilerswist eingebrochen, in dem in der vergangenen Woche ein Ehepaar getötet worden war. Das teilte die Polizei Euskirchen auf GA-Anfrage mit.

Anwohner bemerkten den Einbruch demnach am Mittwochmorgen um 8.45 Uhr. Die Täter hatten offensichtlich in der Nacht die rückwärtige Kellertür des Hauses aufgebrochen und anschließend alle Räume durchsucht. Welche Beute die Diebe machten, ist zurzeit noch unklar. Auch zu möglichen Motiven gibt es laut Polizei derzeit keinerlei Hinweise.

Ein 30-Jähriger soll in dem Haus vergangene Woche Dienstag seine Eltern im Streit getötet haben. Eine Mordkommission der Bonner Polizei ermittelt. Ein Haftrichter hatte am Tag darauf Haftbefehl wegen zweifacher Tötung gegen den Mann erlassen, der die Tat bereits eingeräumt hatte.