Polizei sucht Zeugen

Bornheim-Roisdorf. Einbrecher haben sich Freitagnacht Zugang zu den Schließfächern einer Bankfiliale in Bornheim-Roisdorf verschafft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.08.2018

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 16. August, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bankgebäude auf der Siegesstraße in Bornheim-Roisdorf ein: Kurz nach 3 Uhr machten sich laut Angaben der Polizei die Unbekannten an einem zur Friedrichstraße ausgerichteten Fenster des Gebäudes zu schaffen.

Nach der Spurenlage hebelten sie das Fenster gewaltsam auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude, in dem sie dann mehrere Schließfächer aufbrachen. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt. Über den Umfang der möglichen Beute liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor.

Ein Alarm wurde ausgelöst. Bereits gegen 3:15 Uhr war die Polizei vor Ort. Die eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten jedoch bislang nicht zur Festnahme der Täter, zu denen derzeit auch keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen.

Die Polizei Bonn hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 umgehend zu melden.