Köln. Am späten Samstagabend haben drei Unbekannte einen 61-jährigen Flaschensammler in Köln-Deutz auf offener Straße angegriffen und versucht, ihn zu berauben. Als der 61-Jährige um Hilfe rief, flüchtete das Trio ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.11.2017

Laut der Polizei war der Kölner gegen 23.15 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg. An der Kreuzung Helenenwallstraße/Adolphstraße packte ihn einer der Angreifer von hinten, riss ihn zu Boden und hielt ihm den Mund zu. Die beiden Komplizen schlugen auf den Kölner ein und durchsuchten seine Hosen- und Jackentaschen.

Nach eigenen Angaben hatte der Angegriffene kurz zuvor seine gesammelten Flaschen in einem Kiosk an der Suevenstraße abgegeben und das Pfandgeld in seine Taschen gesteckt. Eine Anwohnerin hörte die Hilferufe und wählte den Notruf. Währenddessen rannte das Trio über die Helenenwallstraße davon.

Der Überfallene konnte zwei der Räuber beschreiben. Einer ist rund 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er trug zur Tatzeit eine Lederjacke und eine Mütze. Der andere ist etwa 1,75 Meter groß und hat blondes Haar.

Die Zeugin berichtete den Polizeibeamten von einem weiteren Zeugen, der sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt hatte. Dieser und mögliche weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer (0221) 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.