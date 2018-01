Lebensgefahr

Ein Rettungshubschrauber startet an der Notaufnahme.

14.01.2018 Hellenthal. Bei Baumfällarbeiten auf seinem privaten Grundstück in Hellenthal im Kreis Euskirchen ist ein Mann von einem umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt worden.

Laut Zeugenaussagen stand der 40-Jährige am Samstag mit einer Kettensäge auf einer Leiter, als der Baum durchbrach und umstürzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus geflogen. (dpa)