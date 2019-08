29-Jähriger festgenommen

Köln. In der Nacht zu Freitag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Mann am Kölner Hauptbahnhof, der ein Messer in der Hand hielt. Der Mann litt unter Stimmungsschwankungen und trat schließlich einen der Beamten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.08.2019

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof gegen 0.30 Uhr von einem Zeugen auf einen Mann hingewiesen, der regungslos am Boden saß. Wie die Polizei mitteilte, sprachen die Polizisten den 29-jährigen Troisdorfer an, der ein Küchenmesser in den Händen hielt.

Trotz mehrfacher Aufforderung legte dieser den Gegenstand nicht weg. Die Beamten stellten das Messer sicher und nahmen den verwirrten Mann mit zur Dienststelle. Laut der Polizei "wechselte die Stimmung zwischen 'nicht ansprechbar' und 'höchst aggressiv'". Schließlich trat er mit dem Fuß mehrfach gegen ein Polizeiauto und gegen einen der Bundespolizisten.

Ob der Mann unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand, wird derzeit ermittelt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.