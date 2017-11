Brutaler Angriff

In der Nacht zu Donnerstag kam es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung am Kölner Hauptbahnhof.

Köln. Aus einer verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich in der Nacht zu Donnerstag eine handfeste Schlägerei im Kölner Hauptbahnhof. Ein 33-jähriger Troisdorfer wurde mit Sicherheitsschuhen bewusstlos getreten.

Von Sebastian Meltz, 16.11.2017

Laut Polizei stritten zunächst mehrere Reisende gegen 3.30 Uhr in der Einkaufspassage C (Rewe to go, Pizza Hut) des Kölner Hauptbahnhofs. Ein 33-jähriger Troisdorfer soll während des Streits zu Boden gegangen sein. Dann soll ein weiterer 33-Jähriger den am Boden liegenden Troisdorfer „unvermittelt“ und „aus unerklärlichen Gründen“ mit seinen Sicherheitsschuhen bewusstlos getreten haben. Ein 25-jähriger Kölner, der das Opfer offenbar schützen wollte, stellte sich laut Polizei zwar noch zwischen die beiden Männer, konnte das Unheil aber nicht mehr verhindern und wurde ebenfalls attackiert.

Das Opfer aus Troisdorf musste auf die Intensivstation einer Kölner Klinik gebracht werden. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort von der Bundespolizei festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Gründe für den Streit und die Schlägerei sind noch nicht bekannt.

Weitere Berichterstattung folgt.