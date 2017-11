Ermittlung am Kölner Hauptbahnhof

Köln. Einem Paar aus Rumänien wurde am Dienstagmittag Hauptbahnhof in Köln ein Rucksack mit Bargeld in Höhe von 21.000 Euro gestohlen. Die Bundespolizei fahndet nun nach zwei Männern und einer Frau, die dringend tatverdächtig sind.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2017

Laut Polizei sind drei Personen auf einem Überwachungsvideo des Bahnhofs zu erkennen, die die Beamten als dringend tatverdächtig einstufen können. Im Video waren zwei Männer und eine Frau zu sehen, wie diese gegen 16 Uhr am Dienstagnachmittag den Kölner Hauptbahnhof "fluchtartig" verließen. Was war wohl der Grund zur Eile?

Die Polizei geht davon aus, dass das Trio kurz zuvor einem rumänischen Paar einen Rucksack mit 21.000 Euro Bargeld gestohlen hat. Diese Reisenden meldeten sich nämlich am gleichen Nachmittag bei einer Streife der Bundespolizei. Die beiden berichteten, sie hätten gegen 14 Uhr bei einer Bank in der Innenstadt die Summe Bargeld abgehoben. Im Kölner Hauptbahnhof stellte der 31-Jährige seinen Rucksack dann später neben seinen Sitzplatz und ließ ihn kurz aus den Augen. Danach war der Rucksack samt Geld verschwunden.

Die Bundespolizei geht davon aus, dass die Diebe das Paar an dem Nachmittag beobachteten und gezielt zugriffen. Jetzt sucht die Polizei das Trio wegen Bandendiebstahls.