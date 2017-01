Top-bewertete regionale Küche

25.01.2017 Köln. Auf Tripadvisor können Reisende Bewertungen zu Hotels, Reisezielen und Sehenswürdigkeiten abgeben. Auch Gaststätten werden bewertet: In Köln haben es im Jahr 2016 zwei Restaurants mit ihrer regionalen Küche unter die Top 10 in Deutschland geschafft.

Auf dem Online-Portal Tripadvisor können sich Reiseinteressierte vorab informieren und getreu dem Motto des Unternehmens "Mehr Wissen. Besser buchen. Schöner reisen" ihren Urlaub planen. Nach eigener Auskunft nutzen diesen Service 390 Millionen Besucher im Monat und diese geben rund 435 Millionen Bewertungen ab.

Jedes Jahr gibt es dabei die "Traveller´s Choice"-Awards: Hier werden aus den Bewertungen der Reisenden Listen mit den beispielsweise Top-All-Inclusive-Resorts, Reisezielen, Sehenswürdigkeiten, Museen und Restaurants erstellt.

Unter der Rubrik "Top-Restaurants mit regionaler Küche - Deutschland" haben es im Jahr 2016 auch zwei Gaststätten aus Köln unter die Top 10 geschafft.

Schnitzel in uriger Atmosphäre "Bei Oma Kleinmann"

Auf Platz 4 ist die Gaststätte "Bei Oma Kleinmann" , benannt nach der mittlerweile verstorbenen Köchin und Wirtin Paula Kleinmann. Seit 1949 existiert diese urige, rustikale Eckkneipe an der Zülpicher Straße unter verschiedenen Namen. Erst der Enkel von Paula Kleinmann benannte die Kneipe ihr zu Ehren um.

Foto: dpa Die mittlerweile verstorbene Inhaberin Paula Kleinmann.

Die Speisekarte richtet sich an regionale Erwartungen. Besonders vertreten sind Schnitzel jeglicher Art - auch vegetarisch -, selbstgemachte Soßen und die großen Mengen. Daneben gibt es Kartoffelsalat, Pommes und natürlich serviert mit Kölsch und Korn. Wie eine Bewertung zusammenfasst: "Kultike Kölner Kneipe, bekannt für ihre Schnitzelvariationen in riesigen Portionen."

Foto: dpa Gaststätte "Bei Oma Kleinmann"

Neben der regionalen Küche bietet das Lokal auch besondere Veranstaltungen an: unter anderem Jazzabende, Kappeskegeln und selbstverständlich Karnevalsveranstaltungen.

Sogar der amerikanische Koch Anthony Bourdain war bereits zu Gast. Für seine Fernsehsendung "Anthony Bourdin: Parts Unknown" auf CNN besuchte er die Gaststätte, trank Kölsch und aß ein Schnitzel.

Lecker Kölsches Essen bei "Lommerzheim"

Die kölsche Traditionsgaststätte "Lommerzheim" liegt auf Platz 8 der Top 10 Restaurants mit regionaler Küche. Benannt nach dem ursprünglichen Inhaber Hans Lommerzheim bietet die Kneipe in der Siegesstraße kölsche Gemütlichkeit. Seinen Namen tragen auch ein Brunnen und eine Straße in der Nähe der Kneipe.

Foto: dpa Bierglas

Die Speisekarte setzt sich vor allem aus verschiedenen Variationen von Koteletts, Bratwurst und kleineren Brotzeiten zum Kölsch zusammen. Der Reiz dieser Deutzer Kneipe besteht vor allem in der familiären Atmosphäre, wie ein Nutzer von Tripadvisor beschreibt: "Lecker Kölsch, und noch ein paar. Da kommste schön ins Gespräch und dein Kotelette bekommste so oder so."

Wer also beim nächsten Kneipenabend nicht weiß wohin, kann sich von Tripadvisor inspirieren lassen und sich durch die Rankings klicken. Platz 1 der regionalen Küche hat übrigens das Restaurant "Schnitzelbank" in Heidelberg besetzt. (Katharina Hamann)