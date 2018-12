Mordkommission ermittelt

26.12.2018 Wiehl. Ein Mann erlag in einer Wohnung in Wiehl am zweiten Weihnachtstag seinen schweren Verletzungen. Der herbeigerufene Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen. Eine weitere Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach einem Streit am Nachmittag des zweiten Weihnachtstages ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wiehl ein Mann tödlich verletzt worden. Die Polizei war gegen 15 Uhr zu Hilfe gerufen worden, nachdem in dem Haus geschossen worden war.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Wohnung lebte der Mann zunächst noch, erlag jedoch noch vor Ort seinen schweren Verletzungen - die herbei gerufenen Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Nach GA-Informationen ist der Mann vermutlich durch einen Schuss tödlich verletzt worden.

Eine weitere Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. In welcher Beziehung diese beiden Menschen zueinander standen, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Eine Mordkommission der Kriminalpolizei Köln hat die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Angaben der Polizei ist eine Selbsttötung nicht auszuschließen.

Wir berichten weiter.

Anmerkung der Redaktion Der General-Anzeiger berichtet in der Regel nicht über Selbsttötungen oder Suizid-Versuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund dafür ist die hohe Nachahmerquote. Wenn Sie oder Ihnen nahestehende Personen von Depressionen betroffen sind und/oder Suizid-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

(dpa)