Köln. Ein toter Säugling ist am Dienstagmorgen in einer Babyklappe in Köln gefunden worden. Die Polizei ermittelt, sucht nach den Eltern des Kindes und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.08.2018

In einer Babyklappe in Köln ist am Dienstagmorgen ein lebloses Neugeborenes gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, konnten Rettungskräfte trotz Reanimationsmaßnahmen nur noch den Tod des Säuglings feststellen. Die Ermittler leiteten eine Obduktion der Klärung der Todesursache an.

Das Kind war gegen 8.30 Uhr in der Babyklappe einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter im Stadtteil Bilderstöckchen entdeckt worden. Die Eltern des Säuglings werden gebeten, sich mit der Polizei Köln in Verbindung zu setzen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Bereich der Escher Straße in der Nähe des Parkgürtels Personen gesehen haben, die zur Babyklappe gegangen sind. Zudem werden Personen gesucht, die im eigenen Umfeld eine schwangere Frau haben, die nicht mehr schwanger ist, aber auch kein Kind bei sich trägt.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0221/2290 entgegen.