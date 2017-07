BGH hebt Urteil auf

Mai 2016: Am Abend des 19. Mai 2016 liefern sich zwei Fahrer in der Innenstadt von Hagen auf einer zweispurigen Straße ein mutmaßliches Autorennen und verletzen fünf Menschen schwer. Ein sechsjähriger Junge schwebt wochenlang in Lebensgefahr. Bei einem Ausweichmanöver gerät einer der Raser in den Gegenverkehr und kollidiert mit zwei unbeteiligten Autos. Das Landgericht Hagen sieht keine Beweise dafür, dass sich die Männer zum Rennen verabredet haben, schickt den Familienvater dennoch für 22 Monate in Haft.