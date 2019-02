Entspannt am Flughafen Köln/Bonn

Bonn/Köln. Der Flughafen Köln/Bonn ist ein zentrales Drehkreuz für die Region. Wir haben die wichtigsten Informationen zu Ankunft und Abflug, An- und Abreise mit Bus, Bahn, Auto oder Mietwagen, zum Aufenthalt am Flughafen Köln-Bonn und den Terminals zusammengestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.02.2019

Mehr als zwölf Millionen Passagiere fliegen jährlich vom Flughafen Köln-Bonn (IATA-Code: CGN) aus Nordrhein-Westfalen in den Urlaub, auf Dienstreise, Heimatbesuch oder einfach nur weg. Rund 30 Airlines fliegen über 100 nationale und internationale Ziele an, der Köln Bonn Airport lockt durch die günstigen Flüge auch junge Gäste. Damit die Ankunft am Köln Bonn Airport und der Flug so stressfrei wie möglich ablaufen, sind hier einige Informationen zur An- und Abreise mit Bus, Bahn, Auto oder Mietwagen, zum Aufenthalt am Flughafen Köln-Bonn und den Terminals.

Wo liegt der Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn?

Nur zwölf km von Köln und 16 km von Bonn entfernt, ist der Flughafen verkehrstechnisch günstig zu erreichen. Der Bahnhof des Flughafens liegt nahe der Ankunft D, Ausgang Ost.

Gibt es einen Transfer zum Flughafen Köln/Bonn?

Die Fahrt vom Hauptbahnhof in der Kölner Innenstadt bis zum Köln Bonn Airport dauert elf Minuten mit der S-Bahn und kostet für Erwachsene 2,70 Euro, für Kinder 1,44 Euro (Stand: Januar 2019). Von der Haltestelle Köln Messe/Deutz dauert die Fahrt mit der S-Bahn zwölf, mit der Regionalbahn acht Minuten. Innerhalb von 16 Minuten erreichen Fluggäste die Station Köln Bonn Airport von Siegburg aus. Der Bahnhof Köln Bonn Airport wird von den S-Bahn-Linien 13 und 19 und von den Regionalbahnen RE6 und RE8 angefahren. Der ICE von Köln nach Frankfurt hält ebenfalls am Flughafen Köln-Bonn.

Für die Anreise aus Bonn eignet sich der Schnellbus SB60. In 27 Minuten erreicht der Bus vom Bonner Hauptbahnhof die Bushaltestelle in Köln-Bonn, die unweit vom Bahnhof entfernt liegt. Ein Ticket für Erwachsene kostet 8,20 Euro, Kinder zahlen 4,10 Euro. Die Bushaltestelle am Flughafen Köln-Bonn wird ebenfalls von der Linie 161 angefahren. Auch per Fernbus ist der Köln Bonn Airport zu erreichen. Flixbus, Regiojet, Eurolines, Mango Tours, Sindbad und Semitimes halten am Flughafen Köln-Bonn. Der Fernbus-Bahnhof befindet sich zwischen Ankunft D, Ausgang West, und Ankunft D, Ausgang Ost.

Auch wenn es im ersten Moment seltsam klingt, die Anreise zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist nicht ganz abwegig. Die umliegende Wahner Heide gehört mit zu den artenreichsten Naturschutzgebieten Europas. Der Zugang zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Gelände des Flughafens ist über die Waldstraße möglich.

Was kostet ein Taxi aus der Bonner Innenstadt zum Flughafen Köln-Bonn?

Wer vor dem Flug nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, kann sich entweder ein Taxi rufen oder das eigene Auto in eines der drei Parkhäuser abstellen. Eine Taxifahrt aus Bonn kostet um die 40 Euro, für die Fahrt aus Köln werden rund 27 Euro berechnet. In die 60 km entfernte Stadt Düsseldorf zahlt der Gast rund 85 Euro.

Gibt es Park and Ride zum Flughafen?

Explizit ausgewiesene Park-and-Ride-Parkplätze zum Köln-Bonn Airport gibt es nicht.

Ist kostenloses Parken in der Nähe des Köln Bonn Airport möglich?

In den Parkhäusern P1, P2 und P3 finden insgesamt 13.000 Autos einen Stellplatz. Diese können im Vorfeld über die Webseite des Airports reserviert werden. Angebunden ist der Köln Bonn Airport über die Autobahn 59 und die Bundesstraße 8. Einen kostenlosen Parkplatz gibt es am Köln Bonn Airport nicht.

Parken zum Abholen - wo können Abholer günstig halten?

Kurzes Halten ist im Bereich vor Terminal 2 möglich.

Wo lässt sich für die Ankunft am Flughafen am besten Parken?

Die Parkhäuser P1 und P2 befinden sich unmittelbar an den Terminals 1 und 2. P3 liegt ungefähr 350 Meter von dem Flughafengebäude entfernt. Übergroße Fahrzeuge können auf dem Parkdeck PN abgestellt werden.

Wo liegt eine Autovermietung am Flughafen Köln/Bonn?

Im Terminal 2 im Bereich Ankunft D befinden sich zudem sechs Autovermietungen: Sixt, Buchbinder, Avis Budget, Enterprise, Hertz und Europcar bieten diverse Fahrzeuge an. Die Rückgabe der Mietwagen erfolgt vor dem Terminal 2. Eine weitere Option bietet das Carsharing. Die Carsharing-Anbieter car2go und DriveNow haben Fahrzeuge in Parkhaus 2 im dritten OG bereitgestellt.

Wie lange vor Abflug sollten Reisende am Flughafen Köln/Bonn sein?

Vor dem Abflug müssen die Fluggäste durch den Check-in und die Sicherheitskontrolle. Dafür muss ausreichend Zeit eingeplant werden. Grundsätzlich wird empfohlen, zwei Stunden vor der Abflugzeit am Airport zu sein.

Welche Tipps gibt es für den Check-in am Flughafen Köln/Bonn?

Um unnötige Wege zu sparen, kann vor der Ankunft geprüft werden, welche Airline in welchem Terminal seinen Schalter hat. Diese Information findet sich auch auf den Tafeln in den Terminals. Dort sind sämtliche Flugziele des Tages aufgelistet. Lufthansa, Eurowings und Austrian Airline befinden sich in Terminal 1, die Airlines Ryanair, easyjet, WIZZ AIR und TUIfly sind in Terminal 2 zu finden.

Viele Airlines, wie auch die Lufthansa, bieten inzwischen auch den Vorabend-Check-in an, der Fluggästen vor der Reise Zeit und Stress erspart. Nach dem Einchecken müssen alle Passagiere durch die Sicherheitskontrolle. Diese wird von der Bundespolizei durchgeführt. Neben scharfen Gegenständen dürfen Flüssigkeiten nur in geringen Mengen und in durchsichtigen, wieder verschließbaren Beuteln im Handgepäck mitgeführt werden.

Welche Wartezeit ist an der Sicherheitskontrolle des Köln/Bonner Flughafens zu erwarten?

Die aktuelle Wartezeit an den Sicherheitskontrollen kann auf der Webseite des Köln-Bonner Flughafens eingesehen werden.

Gibt es eine Besucherterrasse am Flughafen Köln/Bonn?

Läuft die Reise wie geplant, haben die meisten Passagiere vor Abflug noch einige Zeit zu überbrücken. 365 Tage im Jahr haben die mehr als 50 Restaurants, Bistros, Cafés und Geschäfte geöffnet. Bei schönem Wetter bietet die Aussicht von der Besucherterrasse einen Blick über die Start- und Landebahnen, die Flugzeuge in der Luft, den militärischen Teil und die Frachtbereiche. Der Aufgang zur Terrasse befindet sich bei Terminal 1 am Stern C und hat täglich von 5 Uhr bis Mitternacht geöffnet.

Gibt es eine Apotheke am Flughafen Köln/Bonn?

Neben einer Apotheke befindet sich am Flughafen Köln-Bonn auch ein Zahnarzt.

Haben Restaurants, Cafés und Läden am Flughafen nachts geöffnet?

Eine REWE-Supermarkt hat zudem rund um die Uhr geöffnet. Einzige Ausnahme: An Heiligabend schließt er um 17 Uhr. Die restlichen Geschäfte haben gesonderte Öffnungszeiten.

Welche Läden gibt es am Flughafen Köln/Bonn?

Auf dem Flughafengelände gibt es folgende Läden: Esprit, Hallhuber, Duty Free, Kirschner, Gant, Marc O'Polo, KAMPuS, Sor, Phoneoffice und Tabac & Co

Restaurants und Bistros wie Kamps, McDonalds, Burger King, Starbucks und diverse weitere Café und Bars bieten Verpflegung für wartende Gäste vor dem Flug an. Zudem sind am Flughafen Köln Geldautomaten der Sparkasse und der Reisebank verteilt.

Wo liegt der Raucherbereich am Flughafen Köln/Bonn?

Vor dem Gebäude gibt es gekennzeichnete Bereiche für Raucher, hinter der Sicherheitskontrolle befindet sich außerdem eine Raucherlounge.

Hotels und Barrierefreiheit am Airport

Fluggäste und Besucher können im Bereich des Kölner Flughafens das kostenfreie WLAN nutzen. Das Angebot kann gratis und ohne Registrierung verwendet werden. Falls der Flughafen Köln nur eine Zwischenstation ist, bieten verschiedene Hotels Zimmer in der Nähe des Flughafens Köln-Bonn an. Diese Hotels rund um das Flughafengelände lassen sich über die Webseite Köln-Bonn-Airport aufzeigen und buchen. Dort gelangt man auf die Webseite Hotel.de und kann neben einer Bewertung auch die Entfernung in km vom jeweiligen Hotel zum Köln Bonn Airport sehen.

Für einen barrierefreien Flug am Flughafen Köln sorgt das Deutsche Rote Kreuz. Die Betreuer holen die Fluggäste bei Ankunft oder Abflug am Flugzeug ab. Um diesen Service zu garantieren, bittet der Flughafen Köln um Anmeldung bei der Buchung des Fluges. Der Betreuungsbedarf wird dann bei der Airline hinterlegt. Zudem gibt es nach Vorlage des Schwerbehindertenausweises Rabatt auf einen Parkplatz am Airport. Dies gilt allerdings nicht für Online-Reservierungen.

Der Köln Bonn Airport bietet für Alleinreisende und Kinder ab zwölf Jahren einen Begleitservice an. Dabei begleiten die Mitarbeiter den Fluggast vor dem Abflug von der Sicherheitskontrolle bis zum Warteraum. Bei der Ankunft erwarten die Mitarbeiter bei der Gepäckausgabe. Kinder werden am Ausgang an einen Abholer übergeben.

Sind Hunde am Flughafen Köln/Bonn erlaubt?

So wie auch in Parks und Bahnhöfen sind auch am Köln Bonn Airport in NRW Hunde erlaubt. Diese dürfen sich allerdings nur angeleint im Gebäude aufhalten.

Gibt es eine Flughafen-App?

Alle Informationen zu An- und Abreise, aktuelle Verspätungen, Abflüge und der Flugplan lassen sich in der App des Köln Bonn Airport (Cologne Bonn Airport CGN) überprüfen. Mit der Airport-Webcam kann das Vorfeld des Terminals 1B und Terminals 1C, Parkhaus 1 bis 3 und das Vorfeld Cargo betrachtet werden.

Information, Sicherheits- und Einreisebestimmungen zu bestimmten Reisezielen gibt es auf der Webseite des Auswärtigen Amtes.

Gibt es am Flughafen Köln-Bonn ein Nachtflugverbot?

Dadurch, dass der Flughafen langjähriger Regierungsflughafen war, gehört Köln-Bonn zu den wenigen deutschen Flughäfen, an denen es kein Nachtflugverbot gibt.

Nach wem wurde der Flughafen Köln/Bonn benannt?

Der Flughafen im Rheinland wurde 1938 von der Luftwaffe erbaut, 1994 zur Würdigung des ersten Bundeskanzlers, Konrad Adenauer, nach ihm benannt. Noch heute gibt es einen militärischen Bereich in Köln-Wahn, auf dem Teile des Kommando Luftwaffe und die Luftwaffenkaserne Wahnerheide untergebracht sind. Aufsichtsratschef des Flughafens ist Friedrich Merz, Vorsitzender der Geschäftsführung ist Johan Vanneste.

Abschließend bleibt noch zu sagen: Guten Flug!