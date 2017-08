Irische Landfahrer im Rheinland unterwegs

Düsseldorf/Bonn. Rund 120 irische Wohnwagen-Gespanne und 40 Pkw halten sich seit dem Mittwochabend in einem Gewerbegebiet in Hürth auf. Die irischen Landfahrer sind auch in Bonn nicht unbekannt.

Von Charlotte Pekel, 10.08.2017

Wie die Polizei dem GA am Donnerstagmorgen bestätigte, halten sich seit dem Mittwochabend um die 120 Wohnwagen-Gespanne und 40 Pkw der irischen Landfahrer, genannt Tinker, in einem Gewerbegebiet in Hürth im Bereich Winterstraße/Neumannstraße auf.

Der Verkehr wurde dort von der Polizei gesperrt. Nach Angaben der Stadt berät das Ordnungsamt zur Zeit vor Ort das weitere Vorgehen. Zuvor waren bereits hunderte Tinker in Kevekaer und Düsseldorf unterwegs und teilweise mit einem Großaufgebot der Polizei des Platzes verwiesen.

Nachdem sich die Tinker am Wochenende im niederrheinischen Wallfahrtsort Kevelaer mit ganzen 90 Wohnwagen niedergelassen hatten, waren sie am Montagabend in Düsseldorf eingetroffen. Das berichtete die "Rheinische Post". Hier breiteten sie sich mit mindestens 80 Wohnwagen auf den Rheinwiesen rund um die Kniebrücke aus.

Die Stadt Düsseldorf hatte mit Unterstützung der Polizei Bedingungen gegenüber den Tinkern ausgesprochen, was ihren Aufenthalt betrifft. Demnach dürften sie ihre Wohnwagen nur auf festem Boden abstellen. Dadurch waren die Landfahrer gezwungen, ihre Siedlung aufzulösen. Über Nacht durften sie dann aber doch noch bleiben. Wie die Polizei mitteilte, sollten sie sich laut einer städtischen Verordnung bis Dienstagmittag entfernen. Das taten die Tinker auch – als eine Hundertschaft der Polizei eintraf.

Zuvor hatten die Tinker in Kevelaer für Aufruhr gesorgt. Einem Bericht der "Rheinischen Post" zufolge besiedelten sie dort illegal einen Parkplatz an einem Hallenbad. Mehrere irische Paare wollten sich demzufolge in dem berühmten Wallfahrtsort das Ja-Wort geben. Anwohner fühlten sich allerdings durch gefährliche Fahrmanöver und Hunde bedroht. Die Stadt bot den Landfahrern einen Stellplatz an, sie bevorzugten es aber, ihre Reise fortzusetzen.

Tinker in Bonn schon mehrmals aufgefallen

In Bonn und der Umgebung sind die Tinker ebenfalls nicht unbekannt. Auch in der Bundesstadt waren sie schon öfter zu Gast. So ließen sie sich im August 2013 für eine mehrtägige Hochzeitsfeier auf dem Landfahrerplatz in Beuel-Vilich nieder. Während ihres Aufenthalts fielen sie im Stadtgebiet Bonn und Beuel wiederholt negativ auf, weil sie Geschwindigkeitsbegrenzungen missachteten und für Ruhestörung sorgten.

Auch im Februar 2016 sorgten die Tinker für Aufsehen, weil sie sich unerlaubt Zutritt zu dem zu dieser Zeit gesperrten Landfahrerplatz verschafften. Sie hinterließen zudem große Mengen Müll auf dem Platz. Im August 2016 gab es eine Prügelei unter Tinkern in einer Gaststätte an der Beueler Straße.

Auf Anfrage teilten die Stadt Bonn und die Bonner Polizei mit, dass ihnen bislang keine Hinweise auf eine Anreise der Tinker nach Bonn vorliegen. Sie stünden in engem Kontakt zueinander und ebenfalls mit den Behörden in Düsseldorf. Die Landfahrer hatten zudem angekündigt, dass sie am 15. August nach Kevelaer zurückkehren wollen. Dann ist Mariä Himmelfahrt, ein wichtiger Feiertag für die Iren.