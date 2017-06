Autobahn musste gesperrt werden

Köln/Wahn. Die Autobahn 59 musste in der Nacht an der Anschlusstelle Wahn gesperrt werden. Ein Tiertransporter mit 180 Schweinen drohte nach einer Reifenpanne umzukippen.

07.06.2017

Die Reifenpanne eines Schweinetransporters sorgte in der Nacht zu Mittwoch für eine Sperrung der Autobahn 59. Der Lastwagen war in Höhe der Anschlussstelle Wahn in Fahrtrichtung Süden stehengeblieben. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, hatte der Pannendienst den Transporter beim Reifenwechsel nicht richtig abgestutzt.

Weil das Fahrzeug umzukippen drohte, wurde die Autobahn an der Anschlussstelle Wahn vorübergehend komplett gesperrt. Die Feuerwehr stützte den 18 Tonnen schweren Transporter mit einem Kran ab. Auf Empfehlung eines Veterinärs wurden die 180 Schweine nach der Panne direkt zu einem Schlachthof gebracht. (dpa/ga)