Tier im Kreis Euskirchen verletzt

BLANKENHEIM. Tierquäler haben in Blankenheim im Kreis Euskirchen auf eine Katze geschossen. Das Tier wurde am Montag mit einem Pfeil im Rumpf gefunden und musste eingeschläfert werden. Die Polizei ermittelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.08.2019

Mit einem Fall von Tierquälerei muss sich die Kripo in Euskirchen auseinandersetzen. Wie die Ermittler mitteilen, wurde am Montag in einem Garten in Blankenheim eine verletzte Katze entdeckt. Im Rumpf des Tieres steckte ein Pfeil, außerdem stellte eine Tierärztin vier Schusswunden im unteren Rumpfbereich fest. Sie konnte die Katze nicht mehr retten und schläferte sie ein, um sie von ihrem Leiden zu befreien.

Die Polizei vermutet, dass die Schussverletzungen von einem Luftgewehr stammen, den Pfeil stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen der Polizei wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz dauern an.