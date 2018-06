Hintergrund zum Rizinfund

Köln. Der Verfassungsschutz hält es für sehr wahrscheinlich, dass ein 29-Jähriger aus Köln einen Terroranschlag geplant hat. Was bislang über den Mann bekannt ist.

Von Sabine Kricke, 15.06.2018

Hochgiftiges Rizin mit dem Sief Allah H. hunderte Menschen hätte töten können. Das fanden Spezialkräfte am Dienstagabend in der Wohnung des 29-jährigen Tunesiers in Köln-Chorweiler. Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hält es für „sehr wahrscheinlich“, dass die Ermittler einen terroristischen Anschlag vereitelt haben.

Viel ist über Sief Allah H. aus offiziellen Kreisen nicht bekannt. Der Tunesier und seine Ehefrau wurden noch am selben Abend festgenommen. Die Frau ist wieder auf freiem Fuß. Gegen den 29-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt seit Mittwoch wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz in Untersuchungshaft. Außerdem wird gegen ihn wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt.

Wie das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtet, soll H. im Jahr 2017 gleich zweimal versucht haben, in das Kampfgebiet des Islamischen Staats (IS) auszureisen. Beide Male sei seine Reise in die Türkei aber trotz der Unterstützung des IS gescheitert. Wie das Magazin weiter berichtet, sollen die deutschen Behörden kein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben, nachdem sie die Türkei über die Ausreise informiert hatten. H. sei demnach auch nicht als islamistischer Gefährder eingestuft worden.

Bio-Gift in Kölner Wohnung gefunden Foto: dpa SEK-Beamte mit Atemschutzmasken und Schutzanzügen verlassen ein Hochhaus im Kölner Stadtteil Chorweiler.

Foto: dpa Im Kölner Stadtteil Chorweiler stürmte die Polizei wegen des Verdachs auf Umgang mit giftigen Stoffen die Wohnung eines Mannes.

Foto: dpa Köln: SEK Beamte mit Atemschutzmasken verlassen ein Hochhaus.

Foto: dpa Spezialkräfte stehen mit Atemschutzmasken vor einem Hochhaus in Köln.

Foto: dpa SEK Beamte mit Atemschutzmasken und Schutzanzügen verlassen das Hochhaus.

Foto: dpa Im Kölner Stadtteil Chorweiler stürmte die Polizei wegen Verdachs auf Umgang mit giftigen Stoffen die Wohnung eines Mannes.

Laut Bundesstaatsanwaltschaft hat Sief Allah H. in dem Wohnhaus zwei Wohnungen angemietet. Die Ermittler durchsuchten diese und weitere sechs leerstehende Wohnungen am Freitag erneut.

Auch nach Informationen der „Bild“ soll der Tunesier Kontakt zur Terror-Miliz IS gehabt haben. Aus Sicherheitskreisen will die Zeitung erfahren haben, dass er bereits in seiner Heimat „als Extremist durch seine radikale, islamistische Gesinnung“ auffiel. Dort soll er sogar im Jahr 2015 in einen Anschlag auf einen Bus verwickelt gewesen sein.

Das Haus, in dem das Gift gefunden wurde, gilt unter Anwohnern als sozialer Brennpunkt. Bei der Ehefrau soll es sich laut mehreren Medienberichten um eine Deutsche handeln, die zum Islam konvertiert ist. Insgesamt vier Kinder hat das Paar, eines soll noch im Säuglingsalter sein. Sie befinden sich laut einer Stadtsprecherin in der Obhut der Stadt Köln. Laut Ermittlerkreisen soll Sief Allah H. im Jahr 2016 nach Deutschland eingereist sein. Die Bundesanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern. Bislang soll er bei der Polizei nicht aufgefallen sein. Den entscheidenden Tipp haben die deutschen Sicherheitsbehörden laut „Bild“ vom US-Geheimdienst CIA bekommen.