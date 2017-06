Passagier-Kontrolle nicht abgeschlossen

Köln/Bonn. Am Flughafen Köln-Bonn wurde am Dienstagnachmittag das Terminal 1 geräumt. Ein Passagier hatte die Kontrollen passiert, ohne vollständig kontrolliert worden zu sein. Inzwischen ist das Terminal wieder freigegeben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2017

Wieder Wirbel am Flughafen Köln/Bonn: Ein Passagier kommt ohne vollständige Handgepäck-Kontrolle in den Sicherheitsbereich. Die Folgen sind ein Einsatz der Bundespolizei und wartende Reisende. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art am Airport.

Die Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag den gesicherten Abflugbereich in Terminal 1 geräumt. Die Polizei durchsuchte das Gebäude unter anderem mit Sprengstoffspürhunden. Starts und Landungen wurden in der Zwischenzeit in Terminal 2 abgewickelt. Es kam zu Verzögerungen bei Abflügen in Terminal 1.

Inzwischen hat die Polizei die Durchsuchung des Flughafens abgeschlossen. Gefährliche Gegenstände wurde dabei nicht gefunden. Das Terminal wurde um 16.40 Uhr wieder für den Flugbetrieb freigegeben. „Die Durchsuchung verlief unauffällig“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Um wen es sich bei dem fraglichen Passagier gehandelt hatte, war zunächst unklar. Das sei am Ende aber auch nicht die entscheidende Frage. „Es heißt ja nicht, dass da etwas Gefährliches reingebracht wurde. Aber man musste eben jede Gefahr ausschließen“, sagte der Sprecher. Das sei mit der Durchsuchung und der erneuten Kontrolle der Reisenden gesichert.

Den Angaben zufolge hatte der Passagier sein Gepäck hinter der Kontrollschleuse wieder an sich nehmen können, obwohl es noch nicht abschließend überprüft worden war. „Wieso das nicht im gleichen Augenblick bemerkt wurde, wird Gegenstand der Ermittlungsarbeit sein“, sagte der Sprecher. Der Vorfall ereignete sich um 14.45 Uhr. Wieder freigegeben wurde der Terminal-Bereich um 16.40 Uhr. Wie die Pressestelle des Köln Bonn Airport mitteilte, müssen sich in so einem Fall „vorschriftsmäßig alle Personen, die sich im Sicherheitsbereich aufhalten, diesen verlassen, um sich anschließend einer erneuten Kontrolle zu unterziehen.“

on der Räumung waren nach Angaben des Flughafens rund 1500 Passagiere betroffen. Zwei Flüge seien gestrichen, zwei Starts vom Terminal 1 in das Terminal 2 verlegt worden.

Bereits in der Vergangenheit hatte es ähnliche Vorfälle gegeben. Zuletzt war am 25. März ein Passagier in den Sicherheitsbereich gelangt, dessen Handgepäck noch nicht vollständig kontrolliert worden war. In einer Befragung gab der Passagier an, er habe den schnellsten Weg zu seinem Flieger gesucht und die falsche Tür gewählt.Auch damals hatte die Bundespolizei das Terminal geräumt.

(Mit Material von dpa)