Bahnen fahren Umleitung

Köln. Ein Taxi ist am Mittwoch in Köln-Deutz mit einer Straßenbahn kollidiert. Dabei wurde der Taxifahrer im Auto eingeschlossen und verletzt. Die Straßenbahnen 3 und 4 fahren einen geänderten Linienweg.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2018

In Köln-Deutz ist es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Taxi gekommen. Der Unfall ereignete sich am Gotenring. Nach ersten Informationen der Polizei Köln wollte der 40-jährige Taxifahrer auf den Schienen wenden und wurde seitlich von der Straßenbahn, die in Richtung Severinsbrücke unterwegs war, erfasst. Der Fahrer wurde im Auto eingeschlossen und wird derzeit von den Rettungskräften befreit. Er wurde beim Unfall verletzt, ist aber ansprechbar, so die Polizei. Der 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Straßenbahnfahrer erlitt einen leichten Schock.

Der Gotenring ist ab Reischplatz in Richtung Severinsbrücke gesperrt. Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) melden, dass aufgrund des Unfalls derzeit die Straßenbahnlinien 3 und 4 nicht den üblichen Linienweg fahren: Die Linie 4 fährt nur zwischen den Haltestellen Bocklemünd und Sueventstraße beziehungsweise zwischen Schlebusch und Bahnhof Deutz LanxessArena. Die Linie 3 fährt in beiden Richtungen eine Umleitung über die Haltestellen Dom - Ebertplatz - Wiener Platz. Die Sperrung soll noch bis etwa 14.45 Uhr bestehen.