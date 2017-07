Unfall in Köln-Vogelsang

Köln. In der Nacht auf Samstag ist ein Fußgänger in Köln-Vogelsang von einem Taxi überfahren und tödlich verletzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.07.2017

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war gegen 3.40 Uhr der Fahrer eines Taxis auf der Militäringstraße in Richtung Venloer Straße unterwegs. In Höhe des Fußgängerüberweges Vogelsanger Straße / Carl-von-Linné-Weg erfasste der 27-Jährige mit seinem Mercedes den Fußgänger. Durch die Kollision schleuderte der 36-Jährige über das Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn.

Zum Unfallaufnahmezeitpunkt konnte nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Fahrzeuge den Angefahrenen überrollt haben. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens stellte die Polizei insgesamt sechs Fahrzeuge sicher.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Militäringstraße in Richtung Venloer Straße gesperrt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats 2 dauern weiter an.