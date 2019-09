Womöglich technischer Defekt

In Köln hat ein Schiff auf dem Rhein gebrannt.

In Köln hat ein Schiff auf dem Rhein gebrannt.

Bonn. Am Donnerstagnachmittag ist es auf einem Schiff, das in Köln auf dem Rhein fuhr, zu einem Brand gekommen. Die Besatzungmitglieder blieben unverletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.09.2019

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr hat auf dem Rhein in Köln ein Tankschiff gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war das Schiff in Richtung Niederlande unterwegs, als der Schiffsführer von seinem Führerhaus aus Rauch entdeckte, der aus dem Maschinenraum aufstieg.

Er wendete das Schiff und hielt rechtrheinisch auf Höhe des Deutzer Vorhafens an. Die Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei rückten an, um das Feuer zu löschen. Die sechs Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Das Tankschiff war nicht befüllt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein technischer Defekt im Maschinenraum den Brand ausgelöst.