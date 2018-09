Schiffsunfall in Köln

In der Nähe der Severinsbrücke in Köln hatte sich ein Tankschiff festgefahren.

Köln. Ein mit Gas (Propylen) beladenes Tankmotorschiff hatte sich am frühen Donnerstagmorgen auf dem Rhein in Köln nördlich der Severinsbrücke (B55) festgefahren. Im zweiten Versuch konnte das Schiff am Nachmittag befreit werden.

13.09.2018

Gegen 15.15 Uhr konnte nach einem erneuten Versuch das auf dem Rhein bei Köln festgefahrene Tankschiff durch ein Spezialschiff freigezogen werden und hat danach wenige Meter weiter an der Kölner Mauer festgemacht. Offensichtlich sind keine Beschädigungen am Tankschiff entstanden. Dennoch wird es vorsorglich durch Mitarbeiter des Wasser-und Schifffahrtsamts Köln überprüft. Für die zweite Befreiungsaktion musste die Schifffahrt erneut gesperrt werden. Von der Sperrung waren drei Schiffe kurzzeitig betroffen.

Das Tankschiff hatte sich am frühen Donnerstagmorgen auf dem Rhein in Köln festgefahren. Ein zweites Schiff sollte den Tanker freiziehen. Dieser Versuch scheiterte allerdings. Die Schifffahrt wurde daher vorübergehend wieder freigegeben. Nach 15 Uhr wurde dann ein zweiter Versuch gestartet, der schließlich erfolgreich war. Währenddessen war der Rhein erneut in diesem Bereich für den Schiffsverkehr gesperrt.

Der mit Gas beladene Tanker hatte, laut der Polizei, zuvor versucht, sich selbst freizufahren. Dadurch war das Schiff aber rechtsrheinisch aus der Fahrrinne getrieben und steckte dort dann im sandigen Boden fest. Warum es sich am frühen Morgen festfuhr, ist noch nicht geklärt. (dpa/ga)