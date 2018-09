Köln. Nach einem Messerangriff am Zülpicher Platz in Köln ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines rassistischen Übergriffs. Ein 24-jähriger türkischstämmiger Mann war am frühen Sonntagmorgen verletzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.09.2018

Gegen 4 Uhr hatte der 24-jährige, türkischstämmige Kölner mit seinen Freunden an der Haltestelle Zülpicher Platz auf die Straßenbahnlinie 9 in Richtung Innenstadt gewartet, als der Tatverdächtige plötzlich auf die Gruppe losging, ein Messer aus dem Hosenbund zog und den jungen Mann attackierte.

Nachdem er ihm mehrere Schnittwunden im Gesicht zugefügt hatte und der 24-Jährige gestürzt war, nahmen die alarmierten Polizisten den ebenfalls 24 Jahre alten Angreifer bei seinem Versuch zu flüchten vorläufig fest.

Nach Zeugenaussagen soll der Angreifer den 24-Jährigen und seine Freunde zuvor ausländerfeindlich beschimpft haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu einem "fremdenfeindlichen Hintergrund" aufgenommen.