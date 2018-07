Hürth. Zwei Mitarbeiter einer Servicefirma sind am Dienstag im Chemiepark Knapsack verunglückt. Einer der beiden Mitarbeiter starb, der andere wurde schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.07.2018

Am Dienstag ist es im Chemiepark Knapsack in Hürth zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Zwei Mitarbeiter einer Servicefirma verunglückten am Nachmittag auf dem Gelände. Wie der Chemiepark in einer Pressemitteilung bekannt gab, führten sie Reinigungsarbeiten durch.

Die Polizeileitstelle Rhein-Erft-Kreis teilte auf GA-Anfrage mit, dass das ortsansässige Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Unfallursache ist bislang nicht bekannt. Auch das Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung untersucht den Vorfall.