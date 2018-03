Blitzüberfall auf Geldtransporter

Köln-Godorf. Bisher Unbekannte haben einen Geldtransporter auf dem Parkplatz von Ikea in Godorf überfallen. Auf der Flucht setzten sie ihren Wagen in Brand. Die Täter sind weiterhin auf der Flucht.

Von M. Wrobel, S. Knauth, A. Kaufmann, 25.03.2018

Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Köln sind die beiden Täter weiter auf der Flucht. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

Es hatte am Samstagmorgen nur wenige Augenblicke gedauert, dann waren die Täter mit ihrer Beute auch schon geflüchtet: Zwei Männer haben am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf dem Parkplatz von Ikea in Godorf einen Geldtransporter überfallen. Ein Geldbote war gerade aus seinem Geldtransporter gestiegen, als plötzlich neben ihm ein Mann auftauchte, ihn mit einer Pistole bedrohte und Geld forderte. Der 60-Jährige händigte ihm schließlich eine bisher nicht bekannte Geldsumme aus. Der zweite Täter wartete mit laufendem Motor in einem BMW. Das Duo entkam mit der Beute.

Wenig später entdeckten Zeugen das brennende Fluchtauto auf einem Feld gegenüber der Immendorfer Grundschule an der Godorfer Straße und damit ganz in der Nähe des Überfallortes. Sie gaben gegenüber den alarmierten Polizisten an, dass zwei Männer von dem Wagen zu Fuß in Richtung Stormstraße davongelaufen seien. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem brennenden BMW um das Fluchtfahrzeug der Räuber handelte. An dem Wagen waren gestohlene Kennzeichen angebracht.

Die Kölner Polizei fahndet seither nach den Tätern. Bei Suche beteiligte sich auch ein Hubschrauber. Zur Höhe der erbeuteten Geldsumme machte der Sprecher keine Angaben. "Es ist noch unklar, ob Geld in das Möbelgeschäft gebracht oder die Einnahmen von Vortag abgeholt wurden", sagte ein Polizeisprecher. Bis in den Nachmittag hinein wurden die Zeugen von Beamten einer eigens gegründeten Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei vernommen und der Tatort untersucht.

Experten der Spurensicherung inspizierten zudem den ausgebrannten BMW. Die Zeugen beschrieben die Flüchtenden als etwa 1,70 Meter groß. Einer der beiden soll kräftig sein. Er war bekleidet mit einer grauen Mütze, einer braunen Jacke und einer Jeans.

Die Polizei Köln sucht nun weitere Zeugen und fragt: Wer hat den Raubüberfall auf dem Gelände des Möbelhauses gesehen? Wer kann Angaben zu den flüchtigen Männern machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen am Brandort des Fluchtwagens gemacht? Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.