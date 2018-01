Männer schlugen 30-Jährigen mit Holzlatte

Köln. Ein 30-Jähriger hatte auf der A57 an der Anschlussstelle Worringen angehalten, um zwei Männern am Straßenrand zu helfen. Dann wurde er angegriffen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.01.2018

Am Donnerstagmittag gegen 12.20 Uhr kam es laut Polizeiangaben auf der A57 an der Anschlussstelle Worringen zu einem Angriff auf einen 30-Jährigen. Der Autofahrer war Richtung Neuss unterwegs und fuhr über die langgezogene Linkskurve. Unmittelbar hinter der Überführung stand ein älterer BMW, der am Fahrbahnrand liegen geblieben zu sein schien. Neben dem silbernen Kombi mit Bochumer Zulassung standen laut Aussage des 30-Jährigen zwei Männer mit schwarzen Haaren.

Der 30-Jährige stieg aus um den vermeintlich von einer Autopanne getroffenen Männern zu helfen. Diese forderten jedoch sofort Bargeld von ihm. Diese Betrugsmasche war dem Mann jedoch bekannt: Oft täuschen Betrüger eine Autopanne vor, um dann von ihren Helfern Benzin- oder Taxigeld zu fordern, als Pfand bieten sie wertlosen Goldschmuck an. Da der 30-Jährige misstrauisch wurde, verneinte er die Herausgabe von Geld und wollte zu seinem Auto zurück kehren.

Die zwei Männer folgten ihm und redeten aggressiv auf ihn ein. Um die Männer auf Distanz zu halten, habe sich der 30-Jährige einen Farbroller aus seinem Auto gegriffen. Einer der Männer soll dann jedoch eine Holzlatte gegriffen und auf ihn eingeschlagen haben. Der 30-Jährige ging daraufhin zu Boden. Die zwei Männer entkamen mit dem Handy und Autoschlüssel des 30-Jährigen in ihrem Wagen in unbekannte Richtung.

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Köln fanden den Mann, der unter anderem leichte Kopfverletzungen erlitt. Sie leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Der Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde von der eingetroffenen Polizei sicher gestellt.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Täter vorher bereits auf Opfer gewartet haben, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen sollen sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Nummer 0221-229-0 oder per Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.